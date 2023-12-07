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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمرتب 12 ألف دولار سنويا.. فرص عمل في السفارة الأمريكية

فرص عمل
فرص عمل

يسعي العديد من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وعليه فإن هناك فرصة ذهبية للشباب من قبل السفارة الأمريكية.


فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد الأصوات الناشئة بمرتب يصل إلى إلى  12,379 دولار أمريكي سنويا.

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وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 12/12/2023 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 12,379 دولار

شروط وظائف السفارة الأمريكية

تضمنت فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة وخاصة فرصة مساعد الأصوات الناشئة.


و تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية  حيث يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة.


ويحصل الملتحق بالوظائف المعلنة علي مرتب مادي يبلغ 12,379 دولارًا أمريكيًا في السنة للعمل بداخل السفارة الأمريكية بالقاهرة حيث ينتهي التقديم 12/12/2023.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما تتوافر فرصة عمل كمساعد تنسيق المحتوى الاستراتيجي (منسق الإنتاج الرقمي) حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع و يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة حيث يحصل الملتحق علي راتب مادي كبير يبلغ 12,379 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

وتتوفر فرص العمل داخل سفارة أمريكا بالقاهرة ويتم غلق باب التقديم فى الوظيفه المعلنة 13/12/2023.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدحال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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