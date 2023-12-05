براتب 19 ألف جنيه.. وظائف خالية بالسفارة الأمريكية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي توفرها السفارة الأمريكية في القاهرة، بمرتبات تصل إلى أكثر من 19 ألف جنيه شهريا، براتب سنوي يصل إلي 235 ألف جنيه.

وتُعلن السفارة عبر موقعها الرسمي عن عدد 6 فرص وظائف خالية يستمر التقديم لهم حتى يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الحالي، ومنها التخصصات التالية:

الوظائف الخالية المطلوبة السفارة الأمريكية

مساعد تنسيق المحتوى الاستراتيجي. رسام. قائد فريق الصيانة. مساعد قنصلي.

مرتب الوظائف الخالية



يصل المرتب الذي تقدمه السفارة للمقبولين لـقائد فريق صيانة إلى 235 ألف جنيه سنويًا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل في غضون فترة معقولة بعد استلام تفويض الوكالة أو التصاريح او الشهادات أو قد ينتهي ترشيحهم.

مهام الوظائف الخالية بالسفارة الأمريكية



تتمثل مهام المقبول في فرص الوظائف الخالية لـ قائد فريق الصيانة والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 7 ديسمبر الحالي، في الآتي:

- يشرف قائد فريق الصيانة على أعمال الصيانة والإصلاح التي ينفذها طاقم عمل متعدد المهارات.

- يكون شاغل الوظيفة مسؤول عن الإكمال المُرضي للصيانة الوقائية، أو الاستعدادات، أو طلبات أوامر العمل اليومية للإصلاحات.

- يتلقى شاغل الوظيفة مهام مشروعه من مهندس صيانة المبنى و/أو نائبه.

شروط التقديم للوظائف الخالية بالسفارة الأمريكية

إكمال سنتين في معهد تقني. وبالنسبة للغة فيجب على كل من يرغب في التقديم لفرص الوظائف الخالية أن يكون بالمستوى الثالث من اللغة الإنجليزية، والمستوى الرابع (التحدث بطلاقة) في اللغة العربية. يجب أن يكون لديك معرفة وفهم شاملين للبناء وإجراءات الصيانة ومواد البناء، علاوة على ضرورة فهم القوانين المحلية وإجراءات السلامة والالتزام بها في المجالات المتعلقة بالعمل. مطلوب معرفة عامة بالكمبيوتر في تطبيقات متعددة. أن يمتلك المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول وسارية المفعول. أن يمتلك حسابًا على Open Net. أن يتمتع بثلاث سنوات من الخبرة العملية كـ مرشد في مجال البناء أو صيانة المرافق أن يتمتع بعامين من الخبرة الإشرافية في مشاريع البناء التجارية أو الحكومية الحديثة الكبيرة سيُطلب من جميع المتقدمين قيد النظر اجتياز الشهادات الطبية والأمنية. يجب الإبلاغ عن الظروف غير الآمنة أو الخطرة. يجب إبلاغ المشرف بجميع الحوادث والأمراض والإصابات.

المستندات المطلوبة للوظائف الخالية بالسفارة الأمريكية

- شهادة عسكرية للرجال فقط. - الدرجة (وليس كشف الدرجات). - رخصة القيادة. - «SF-50» إن وجد - إثبات الجنسية المصرية. - تصريح عمل لغير المصريين.

كيفية التقديم على وظائف السفارة الأمريكية



يتعين الدخول على موقع السفارة الأمريكية في القاهرة ، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: