أسوان.. توفير فرص عمل لذوى الهمم بالقطاع الخاص

قال فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، إنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، فقد تم توفير فرص عمل للشباب من أبناء هذه الفئة المتميزة بالقطاع الخاص لدمجهم فى المجتمع، وتشجيعهم على إقتحام سوق العمل الحر، والاستفادة من ما يمتلكونه من مهارات ومواهب وإبتكارات تستحق كل التقدير والإحترام .

وأضاف مدير مديرية العمل أنه طبقاً للتعاون مع كافة الجهات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تقوم أجهزة الدولة بتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع ، وتحفيزهم لإظهار كل ما لديهم من قدرات لتسخيرها فى أعمال تعود بالخير عليهم وعلى مجتمعهم .

قادرون بإختلاف

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم "القادرون باختلاف"، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .