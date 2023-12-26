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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يصدر قرارات بتعيينات مديري مستشفيات الباطنة والجراحة

جامعة أسوان
جامعة أسوان

​​​​​​أصدر الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان قراراً بتكليف الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب للعمل مديراً لمستشفى الأمراض الباطنة المتخصصة الجديد خلفا للدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، وتكليف الدكتور محمد ربيع المدرس بقسم الجراحة العامة للعمل مديراً لمستشفى الجراحة خلفاً للدكتور عصام أبو المجد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه يتم العمل على ضخ دماء جديدة في إدارة مستشفيات جامعة أسوان من أجل الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية بمحافظة أسوان لخدمة مرضى جنوب الصعيد.

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المنظومة الصحية

ووجه الدكتور الدهشوري شكره وتقديره للدكتور عصام أبو المجد على تحمله المسؤلية في الفترة السابقة وعلى ما قدم من جهود بمستشفى الجراحة لخدمة المرضى. 

 

 

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