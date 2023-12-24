أشرف عطية: إنشاء المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 200 فدان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات كبرى داخل مدينة أسوان الجديدة، من أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى، بما يعادل 840 ألف م2 لتمثل نقلة نوعية، وتكون بشرة خير لتحقيق حلم جديد فى ظل المزايا العديدة التى تتميز بها المنطقة الصناعية .

والتى من بينها قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر، وأيضاً مطار أسوان الدولى، والموانئ البرية بقسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء برنيس البحرى على البحر الأحمر، علاوة على ربطها بالمحور الدولى الإسكندرية / كيب تاون، ومسار القطار السريع، مع تنوع مصادر الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعى لتكون بذلك نقطة انطلاق حقيقية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الأفريقية.

وأشاد المحافظ بالدور المتميز الذى تقوم به الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ الكثير من المشروعات على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، والتى ستساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.

المنطقة الصناعية

من جانبه، أوضح المحاسب محمد أبو القاسم، المشرف على مشروع المنطقة الصناعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان، يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الحيوى وسط متابعة من سطوحى مصطفى، رئيس الجمعية.

وقال أبو القاسم إن المنطقة الصناعية الجديدة تضم 504 قطعة متعددة الصناعات، منها 219 قطعة لصناعات المواد البنائية، و105 قطع للصناعات الكيماوية، و88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية، بما يساهم بدوره فى الاستثمار الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من المقومات التى تمتلكها هذه المحافظة العريقة.