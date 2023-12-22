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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدراسات العليا والبحوث جامعة أسوان يناقش تحول المكتبات لرقمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم (١٣٦) العرض المقدم من إحدى شركات التحول الرقمى والمكتبات الرقمية وذلك للبدء فى تحويل المكتبات الى مكتبات رقمية ضمن خطة القطاع نحو التحول الرقمى وتحول الكتاب الجامعي الي كتاب إلكتروني تماشيا مع سياسية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

كما ناقش المجلس أعمال القيد وتشكيل لجان الإشراف علي الباحثين بمختلف مراحل الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لمختلف الكليات حيث قال الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم الإنتهاء من اللائحة الموحدة للدراسات العليا والبحوث والتى تشمل جميع القواعد العامة للدراسات العليا والبحوث.

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جامعة أسوان

وقدم أعضاء المجلس شكر وتقديره لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث للسادة الوكلاء على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية والعمل على رفع منظومة  البحث العلمى بجامعة أسوان.

وكان قد تم بدء المجلس بتهنئة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى للدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لحصول جامعة أسوان على المرتبة 24 على الجامعات العربية من 115 جامعة مشاركة والمرتبة 12 على الجامعات المصرية فى التصنيف العربى للجامعات 2023، كما رحب بوكلاء الكليات الجدد لإنضمامهم بالمجلس.

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