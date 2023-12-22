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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تسخير الإمكانيات لتنفيذ مهرجان " إبداع " للموسم الثانى عشر

مهرجان إبداع
مهرجان إبداع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المختلفة التى يتضمنها مهرجان إبداع فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعة والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة .

ويواصل مهرجان " إبداع " للموسم الثانى عشر تنظيم فعالياته المتنوعة ، والتى تستمر فى الفترة من أكتوبر 2023 ، وحتى إبريل 2024 داخل الجامعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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مهرجان إبداع

وأشار المحافظ أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بجامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان ، والذى يستهدف صقل وتنمية مواهب الشباب وقدراتهم بأفكار ورؤى جديدة ، والفوز بالمراكز المتقدمة ليكونو نماذج نفتخر ونعتز بها على المستوى المحلى والدولى  .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأن مهرجان إبداع يرتكز على محورين للمتسابقين الأول وهو يتمثل فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال ، والثانى يتمثل فى الطاقة المتجددة والذى يجب فيه أن يكون المشروع أو الإبتكار أو التطبيق متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة .

وقال بأن الفئة المستهدفة للمشاركة فى المهرجان من سن 18 إلى 27 عاماً من المقيدين فى الجامعة أو المعاهد أو المعاهد أو الأكاديميات في المجالات المختلفة .

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