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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة كفاح"أم حنين" بائعة الزلابية .. نموذج مشرف للمرأة الأسوانية

قصة كفاح ام حنين
قصة كفاح ام حنين الاسوانية

المرأة المصرية دائماً تسطر اسمها بأحرف من نور، لما تحققه من أعمال بتحدى وإصرار وعزيمة الأبطال. 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " قصة كفاح مشرفة بطلتها سيدة أسوانية أصيلة وهى " أم حنين " وهى سيدة بسيطة خلقت لنفسها مصدر رزق لتقوم بالصرف منه على أفراد أسرتها، وتوفير حياة كريمة لهم. 

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قصة كفاح 

واستطاعت " ام حنين " أن توفر لها عربة داخل منطقة السوق، وهو سوق الحارث، ووضعت فيها اللمسات الجمالية والمبهجة التى تجذب نظر المترددين على منطقة السوق الحيوية، وخصصت لنفسها مجال عملها، وهو الذى يتمثل فى صناعة يدوية للزلابية، وتقوم بوضع السكر عليها والنوتيلا وصوص الشكولاتة مما يعطيها مذاق وطعم خاص وجذاب لكل من يتناولها. 

وقالت إحدى السيدات التى قامت بشراء الزلابية من " ام حنين " عنها بأنها تعد من ستات أسوان الجدعان، وانها تستحق أن تكون نموذج مشرف نفتخر ونعتز به، لانها مثال يحتذى به للمرأة الاسوانية الأصيلة، لكفاحها وحرصها على توفير مصدر رزق شريف لها، وادعو أهالى أسوان والزائرين لها من ضيوفها المصريين والافواج السياحية الوافدة بأن يتوجهوا إلى عربة " ام حنين " لتذوق الزلابية الجميلة. 

وأشارت سيدة أخرى إلى أن زلابية أم حنين لها مذاق آخر حلو، وبتردد عليها لتناول وشراء الزلابية، وانها تستحق ان تكون مثال مشرف بحق، فكل تحية تقدير واحترام لها. 

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