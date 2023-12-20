نائب رئيس جامعة أسوان يتابع الأنشطة الطلابية بكلية الحقوق

نظمت كلية الحقوق بجامعة أسوان برنامج البرلمان الصغير وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأيضاً نواب البرلمان من الطلاب حيث يأتى ذلك في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية تم تفعيل وتدريب الطلاب علي تعزيز وتعظيم شخصية البرلماني وذلك من خلال البرلمان الصغير الذي يتم فيه توجيه أسئلة للمسؤولين بالجامعة عن مشكلاتهم وتقسيم الطلاب والطالبات الي لجان مثل لجنة التعليم والصحة والسياحة والاسكان وغيرها ويقوم الطلاب بكونهم نواب عن زملائهم في عرض المشكلات التي تواجههم خلال العام الدراسي.

أنشطة طلابية

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يهدف البرلمان الي صقل مواهب طلاب كلية الحقوق في الدفاع ودراسة القانون ويتم ذلك من خلال المحاكاة في تمثيل الجريمة أمام المحكمة .

فيما أوضح الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب أن كلية الحقوق قد نظمت العديد من الأنشطة الطلابية وخاصة الأنشطة التي تعمل علي تعزيز صفات الاقدام والشجاعة والمواجهة لأن خريج الحقوق يعمل في مجالات متعددة مثل مهنة المحاماة والقضاء والشرطة ومثل هذه الوظائف يحب توافر فيها هذه الصفات ويعد تطبيقا للدراسة عملياً، وفي ختام برنامج البرلمان الصغير تم تكريم الطلاب المتفوقين والتقاط عدد من الصور التذكارية.