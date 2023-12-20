عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة أسوان يتابع الأنشطة الطلابية بكلية الحقوق

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت كلية الحقوق بجامعة أسوان برنامج البرلمان الصغير وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأيضاً نواب البرلمان من الطلاب حيث يأتى ذلك في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية بجامعة أسوان تحت رعاية  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية تم تفعيل وتدريب الطلاب علي تعزيز وتعظيم شخصية البرلماني وذلك من خلال البرلمان الصغير الذي يتم فيه توجيه أسئلة للمسؤولين بالجامعة عن مشكلاتهم وتقسيم الطلاب والطالبات الي لجان مثل لجنة التعليم والصحة والسياحة والاسكان وغيرها ويقوم الطلاب بكونهم نواب عن زملائهم في عرض المشكلات التي تواجههم خلال العام الدراسي.

تموين أسوان تضبط 19 طن سكر و 556 مخالفة متنوعة

رئيس جامعة أسوان يلتقي بوفد من الأزهر الشريف للوعظ والإرشاد والإعلام

أنشطة طلابية

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يهدف البرلمان الي صقل مواهب طلاب كلية الحقوق في الدفاع ودراسة القانون ويتم ذلك من خلال المحاكاة في تمثيل الجريمة أمام المحكمة .

فيما أوضح الدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب أن كلية الحقوق قد نظمت العديد من الأنشطة الطلابية وخاصة الأنشطة التي تعمل علي تعزيز صفات الاقدام والشجاعة والمواجهة لأن خريج الحقوق يعمل في مجالات متعددة مثل مهنة المحاماة والقضاء والشرطة ومثل هذه الوظائف يحب توافر فيها هذه الصفات ويعد تطبيقا للدراسة عملياً، وفي ختام برنامج البرلمان الصغير تم تكريم الطلاب المتفوقين والتقاط عدد من الصور التذكارية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

تموين أسوان تضبط 19 طن سكر و 556 مخالفة متنوعة

ترشيحاتنا

الإعلام العبري: إسرائيل توافق على عودة 8000 عامل فلسطيني

اقتراح صهيوني جديد.. السنوار مقابل الأسرى

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المركز الصحي في جباليا

إسماعيل هنية يزور القاهرة لإجراء مباحثات حول تطورات العدوان على غزة

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

الوكالة الدولية للطاقة: تلبية ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول 2050


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ