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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان تضبط 19 طن سكر و 556 مخالفة متنوعة

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

أكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان بأن هناك لجان تفتيش وضبط شنت حملات على الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية ونجحت منذ بداية شهر ديسمبر الجارى وحتى اليوم، من ضبط 19 طن سكر بشكل مخالف

وأضاف مدير عام التموين بأسوان بأن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 8 أطنان دقيق بلدى مخابز، تحرير 220 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية عبارة عن نقص فى الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وتصرف وتجميع الدقيق وغيرها. 

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تموين

وأشار إلى تحرير 116 محضر جنح، و44 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تحرير 35 محضراً لعدم حمل شهادة صحية، و37 محضراً للغش التجارى، بإجمالى 556 مخالفة.

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