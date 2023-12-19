إزالة فورية لتعديات على مساحة 763م بمركزي أسوان وكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة الحملات المكبرة لإزالة أى تعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون ، والحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وأوضح المحافظ، أنه توجد متابعة مستمرة لكافة الجهود من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة للإزالة الفورية لحالة تعدٍ على مساحة 500 م2 بنطاق حى الصداقة بقيادة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة العاملين بالحى برئاسة سامية حسين، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في أعمال التعدى.

كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بإزالة الإشغالات بمنطقة الشادر القديم بحى شرق ، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدٍ بمساحة 263 م2 بناحية الخور قبلى التابعة لقرية العباسية بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى .