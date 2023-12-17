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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشرع ممشى أهل مصر

مشروع ممشى أهل مصر
مشروع ممشى أهل مصر بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم حيث جارى الإنتهاء من المستوى الأول ، فيما يتم العمل بالمستوى الثانى والثالث بنسبة تنفيذ 85 % ، ويضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإستعداداً لأعياد الكريسماس والميلاد .

خلال جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع ، ونواب رئيس المدينة شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود ، ولاسيما أنه لا توجد رفاهية فى الوقت لإنهاء هذا المشروع الحيوى والهادف ، والذى سيساهم فى إكتمال البانوراما الجمالية التى شهدتها واجهة المدينة .

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أهل مصر

كلف المحافظ بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، بالإضافة إلى توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، وكذا إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهرنا الخالد .

 أستهل محافظ أسوان جولته بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير وتجميل وتشجير ميدان عباس العقاد ، وأمام مكتبة مصر العامة ، وبداية شارع الفنادق بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، والتى شملت تنفيذ أعمال الرصف ، والتخطيط بالألوان وغيرها .

فيما أعطى المحافظ توجيهاته بالبدء فى وضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الحديقة المواجهة للوحدة المحلية لمجلس المدينة لتكون على غرار حديقة بلازا درة النيل ، ويتم تنفيذ اللمسات الجمالية بها بشكل حضارى ومبهر ، مشدداً بأن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع أى مخلفات أولاً بأول ، مع مراجعة أى مطابق للصرف على كورنيش النيل بالتنسيق مع إدارة المراسى .

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