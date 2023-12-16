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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان: حملات مكبرة تضبط 4262 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه فى مجال الأنشطة الرقابية للمديرية على مدار العام الحالى أسفرت الحملات التموينية عن ضبط وتحرير عدد 4262 مخالفة. 

وأشار خالد أبو القاسم بأن المخالفات ضمت 2922 مخالفة بالمخابز البلدية شملت 327 مخالفة نقص وزن ، و 265 مخالفة مواصفات، و 688 مخالفة توقف ، و 30 مخالفة سجل ، و 494 مخالفة تصرف ، و 12 مخالفة لتجميع الدقيق ، و 180 مخالفة إختراق ماكينة ، و 10 مخالفات لعدم وجود قائمة ، و 33 مخالفة مخبز مغلق ، و 135 مخالفة ميزان ، و 392 مخالفة متنوعة أخرى. 

 

أنشطة 

وأكمل أبو القاسم بأنه فى مجال الأسواق تم تحرير عدد 1340 مخالفة منها 753 محضر لعدم إعلان عن الأسعار ، و 155 محضر لعدم حمل شهادة صحية ، و 29 محضر للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 16 محضر لمواد بترولية ، و 64 محضر للبيع بدون ترخيص ، و 22 محضر لسلع مجهولة المصدر ، و 29 محضر للغش التجارى ، و 19 محضر للحوم ، و 115 محضر لتجار تمويينين ، و 141 محضر متنوع .
 

 

 

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