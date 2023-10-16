محافظ أسوان يشهد افتتاح فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة الصحة المهنية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا " والتى تنفذها وزارة العمل بمركز التدريب التابع لشركة الكهرباء وذلك بحضور المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، بالإضافة إلى ممثلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من وزارة العمل ، علاوة على القيادات الجامعية والتنفيذية والنقابية وممثلى 30 شركة من كافة القطاعات .

وفى كلمته تقدم اللواء أشرف عطية بالتهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، مؤكداً أن ما تهدف إليه هذه المبادرة من نشر وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال يتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بالأيدى البشرية العاملة تماشياً مع النهج الذى تم ترسيخه لتوفير كافة أوجه الأمان والسلامة لعمالنا ، وخاصة فى ظل ملحمة المشروعات العملاقة والكبرى التى تشهدها مختلف المحافظات فى الجمهورية الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام .

سلامتك تهمنا

محافظ أسوان يشهد إفتتاح فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا"

وأشار أشرف عطية إلى أنه وجب علينا جميعاً الإهتمام بتنفيذ كافة عناصر مبادرة " سلامتك تهمنا " لكونها مبادرة وطنية تستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وتأمين بيئة العمل فى القطاعات المختلفة بما يساهم بدوره فى زيادة الإنتاج ، وهذا يتطلب زيادة الوعى والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة .

وهو ما تقوم بتنفيذه وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته فى ضوء التحول الإقتصادى الأخضر لتوفير بيئة عمل نظيفة وأمنة لعمالنا ، وحماية العنصر البشرى من الإصابات ، ومنع تعرضه للحوادث والإصابات والأمراض المهنية المختلفة ، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمى يستهدف تحقيق الأمان والطمأنينة .

جهود

ولفت المحافظ إلى أنه حرصاً منا على الإهتمام بتحقيق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فقد تم بتشكيل اللجنة الإستشارية برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف على الوجه الأكمل ، وقام رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومدير مديرية العمل بإهداء الدروع لمحافظ أسوان تقديراً لإهتمامه بالعاملين وحضور فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا " .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة، والذى تم تنفيذه بالمسجد الجامع بحضور الدكتور كامل محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية.