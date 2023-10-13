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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. توافد السائحين للاستمتاع بالمقومات المتنوعة بعروس المشاتى

توافد السائحين على
توافد السائحين على المعالم الأثرية بأسوان

بشاير الخير بدأت تهل مع انطلاق الموسم السياحى الجديد على أرض محافظة أسوان عروس المشاتى، وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " هذه البشائر والتى تنوعت فى المدن السياحية داخل محافظة أسوان فى أبو سمبل وإدفو. 

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توافد السائحين على المعالم الأثرية بأسوان

فقد شهد معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان اليوم الخميس انتعاشة سياحية بوصول آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية لزيارة هذا الموقع الأثرى.

وسجلت تذاكر الدخول لمعبد أبوسمبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم فقط، دخول نحو 8000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية والذين أتوا إلى المدينة السياحية بواسطة الحافلات السياحية البرية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحى قادم من أسبانيا مباشرة إلى مدينة أبوسمبل، بالإضافة إلى عودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالى بعد توقفها منذ مارس الماضى.

ومن جانبه أكد الأثرى أحمد مسعود مدير آثار أبوسمبل بأن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان، وكذلك استعداد آثار أبوسمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر العريقة. 

فيما توجه السائحون إلى زيادة المناطق السياحية والأثرية داخل المحافظة، ومن بينها معبد إدفو التاريخى الأثرى مستقلين الحنطور وصولاً إلى تلك الأماكن، كما يستهدف السياح معبد إدفو شمال أسوان، لزيارته والاستمتاع بالمعالم الأثرية.

وتعد محافظة أسوان من المحافظات التي يستهدفها السائحون من جميع الجنسيات، حيث تنتعش بها السياحة كثيرا هذا العام، وتوجد بها العديد من المناطق السياحية والأثرية التي يحرص السائحون على الاستمتاع بها. 

فيما قال المرشد السياحى أحمد مصطفى بأن الموسم السياحى فى هذا العام بالفعل مبشر بالخير حيث أن الحوجزات الحمدلله كثيرة من الشركات السياحية لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية داخل محافظة أسوان من أقصى الشمال ممثلاً فى معبد إدفو وصولاً إلى أقصى الجنوب ممثلاً فى معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية ومروراً بمعبد كوم أمبو وفيله والمسلة الناقصة والسد العالى ورمز الصداقة ومقابر النبلاء والمعابد الصخرية والقرية النوبية بغرب سهيل وغيرها الكثير والكثير من المقومات السياحية الطبيعية والأثرية والثقافية والترفيهية والعلاجية والسفارى والصيد، وحديقة فريال، والحديقة النباتية، والرحلات الرئيس. 

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توافد السائحين على المعالم الأثرية بأسوان

وأشار أحمد مصطفى بأن هذا التنوع المتميز والفريدة فى المقومات السياحية يساهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية على أرض الذهب للإستمتاع بهذه المقومات التى حبا بها الله تعالى أسوان، لتكون فى مقدمة المدن العالمية. 

وفى نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان بقيادة المحافظ اللواء أشرف عطية بتنفيذ سلسلة من الأعمال فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل بواجهة المدينة أو المناطق الداخلية حيث تم تنفيذ مشروع تجميل وتطوير ميدان المحطة والسوق السياحى القديم وحدائق السلام وبلازا درة النيل، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول 1.5 كم بكورنيش النيل القديم، وجارى استكمال الباقى لتصل إلى 4 كم، وبالتوازى جارى تنفيذ الممشى بالكورنيش الجديد بطول 9 كم، وهو ما يتواكب مع انه جارى تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية، وغيرها الكثير والكثير من المشروعات التنموية والخدمية لتكون أسوان فى أبهى صورها لإستقبال الوفود من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم. 

توافد السائحين على المعالم الأثرية بأسوان

 

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