محافظ أسوان: تطهير مخرات السيول والترع والمصارف استعدادًا لموسم الشتاء

وجه محافظ أسوان، أشرف عطية، بأهمية المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية من خلال التنسيق بين الري والجهات المختصة للإزالة الفورية لأية تعديات أو منشآت أو مباني تقع بها، مع تطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات بإجمالي 36 مخرا صناعيا وبطول 131 كم وذلك استعدادًا لموسم الشتاء.



وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة المركزية للري بأسوان، المهندس محمد علي، إنه تم التأكد والاطمئنان على سلامة الأعمال الصناعية بإجمالي 59 عملًا صناعيًا منها 22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًا، و23 بحيرة صناعية، مؤكدا أنه لا توجد أية تعديات على مخرات السيول الصناعية.



وأشار إلى أنه تم المرور على الأودية الطبيعية التابعة في ولايتها للوحدات المحلية حيث تم رصد بعض التعديات، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ وهي في مناطق الأعقاب بمركز أسوان، والرتاج وحديدون وعلي عامر بمركز دراو، وجعفر الصادق والعمدة وأبو عبادى بمركز كوم أمبو، واللديد ونجع هلال وأبو عرفة بمركز إدفو.