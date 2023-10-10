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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع الجهود المبذولة يوميا لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المرور الميدانى لمتابعة وتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع كافة الإشغالات والمخالفات للإرتقاء بالنظافة العامة وتحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة ، مع التفاعل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتلبيتها بالشكل المطلوب. 

 

ومن جانبه أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ أعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة بجميع الشوارع والميادين بالمدينة ومختلف الوحدات القروية بإجمالى 50 طن تراكمات ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالمداخل الرئيسية للقرى وبمحيط المدارس ومقار اللجان الإنتخابية. 

 

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تكثيف جهود

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه تم تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدى فى المهد بالفؤادية بقرية العتمور بمساحة 1 قيراط ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة وجمع القمامة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق كورنيش النيل والمرسى السياحى بحى غرب المدينة ومنطقة البيارة وأيضاً بنفق كوم أمبو ، علاوة على تنفيذ أعمال سحب المياه الجوفية بنفق المشاه أسفل السكة الحديد بنطاق حى شرق. 

 

فيما أشار محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة بقرية السلام بإجمالى مساحة 120م2 ، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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أنشطة

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تم تكليف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءاً من السبت المقبل ، وهى المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك بعد التوافق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر .

 

حيث تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 % إلى 25 % ، وهى سلع " السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز " ، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .

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