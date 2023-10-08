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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بوضع تمثال لـ مجدي يعقوب بمدخل مركز القلب العالمى

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير أستهلها بزيارة مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، وأيضاً بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، علاوة على متابعة تنفيذ عدد من ساحات الإنتظار أمام المستشفى الجامعى بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائى والتكدس المرورى.

كما استمع المحافظ لشكاوى المواطنين ومطالبهم حيث أعطى تعليماته بإيجاد حلول سريعة لها وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة .

وعقب إستدعاء المحافظ لعدد من المسئولين فى مقدمتهم اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق ، والمهندس محمد حسن مدير الحدائق ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدى يعقوب ، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى ، الذى قام بتنفيذه الفنان ناثان دوس قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة لأسوان ولمصر وللإنسانية بالكامل .

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وكلف المحافظ بالإسراع بتنفيذ عدد 3 ساحات إنتظار أخرى بطريق كسر الحجر أمام المستشفى الجامعى ليصبح عددها 10 ساحات إنتظار لتخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة الحيوية ، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج.

 وشدد أشرف عطية على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واليافطات المخالفة فى شوارع كسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر وصلاح الدين ، مع تركيب تندات لمحلات الشواربى الجديد على غرار ما تم تنفيذه فى مشروع تطوير السوق السياحى القديم ، بالإضافة إلى عمل فتحات ورامبات للمشاه أمام الشارع الجديد بعد تعديل الإتجاهات المرورية ضمن مشروع تطوير منطقة الطابية من أجل تسهيل الحركة لكبار السن والأطفال وذوى الهمم .

 وأثناء جولته التفقدية لمتابعة معدلات العمل فى مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية تابع محافظ أسوان أعمال الرصف الجارية ، والتى تشمل شوارع الشواربى الجديد وخلف الطابية وسنية طه وشرق البندر بأطوال 3 كم ، والمخطط انهائه الأسبوع الحالى ، على أن يتم تخطيط ساحات الإنتظار لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة .

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ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتوازى مع إنهاء باقى مكونات مشروع التطوير للمنطقة ، والتى تشمل البوابات والأسوار واللاندسكيب ، على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة  .

وفى نهاية جولته بالشارع الجديد قام المحافظ بضبط أحد مركبات التروسيكل التى تقف فى الممنوع أمام مدخل مسجد الحاج حسن حيث وجه بمصادرته ، مع مصادرة البضائع المحملة عليه بالكامل لصالح إحدى دور الرعاية الإجتماعية ، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة .

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