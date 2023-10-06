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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تواصل سلسلة الافتتاحات للمساجد الجديدة

مساجد أسوان
مساجد أسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الافتتاحات المتتالية للمساجد سواء الإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بواسطة الجهود الذاتية أو وزارة الأوقاف

وفي هذا الإطار أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو كمال حلمى ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة لإفتتاح مسجد زياد بن إبراهيم بناحية المنصورية ، والذى يقام على مساحة 175 م2 بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.8 مليون جنيه ، ليستوعب 450 مصلى. 

 

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مساجد

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 128 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

جهود 

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

ثم ألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوته قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.

وتحرص كلية الطب جامعة أسوان على أن توجه رسالة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم، ونوجه شكرا وعرفانا لكل جندي مصري أصيل ولكل من شارك في هذا النصر العظيم.

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