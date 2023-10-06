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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. متابعة الموقف التنظيمي للتدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

صدى البلد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بمتابعة الموقف التنظيمى بموقع الإصطفاف، وأيضاً بمعسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة ، وتوزيع المهام والتكليفات، والتجهيزات المختلفة.

وذلك فى حضور المقدم وليد جمال مساعد المستشار العسكرى للمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وسبق ذلك عقد إجتماع تنسيقى برئاسة السكرتير العام ، وبحضور العميد ماجد سعودى المستشار العسكرى للمحافظة.

احتفالية فنية باستاد أسوان بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

جامعة أسوان تحتفل بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

التدريب 

وأكدت المهندسة فاطمة إبراهيم أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات للإستعداد والجاهزية المطلوبة للظهور بالشكل المشرف والراقى الذى يليق بقيمة ومكانة أسوان فى العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العمل.

وأشارت السكرتير العام إلى أن الهدف الأساسى من هذا التدريب هو التأكد من جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة بالشكل الذى يحد من الأضرار ، وخاصة فى ظل التغيرات المناخية المتعاقبة .

وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والدكتور أحمد عبد الصادق منسق طلاب من أجل مصر، وطلاب الكلية والتي أقيمت بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

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جهود 

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف الطلاب بالدور الحيوي والقوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، ونستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء للطلاب الذين لم يشهدوا هذه الحرب التي أعادت لمصر مكانتها وكرامتها بالمنطقة العربية.

ثم ألقى الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب كلمته التي رحب خلالها بالحضور والطلاب، وأكد أن انتصار أكتوبر المجيد ملحمة وطنية ظهر فيها معدن الشعب المصري وقوته قواتنا المسلحة التي استطاعت قهر العدو، وألهمت كافة الشعوب العربية وحدة الصف والوقوف خلف الجيش المصري.

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