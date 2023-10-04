محافظ أسوان يتابع أنشطة وفعاليات فرع المجلس القومي للمرأة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم ندوة مجتمعية وعدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة " حيث إستهدفت توعية عدد 51 ألف و 652 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو .. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة .

وأكدت هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم إستكمال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

طرق الأبواب

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الندوات والزيارات المنزلية تستهدف نشر التوعية المجتمعية ، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، بالإضافة إلى شرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ، مع رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع ، لافته إلى أن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بتجهيز وقيادة حملة مكبرة لإستكمال الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بواسطة نحو 50 موظف وعامل ومشرف وفنى مدعمين بـ 20 سيارة ومعدة من المعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات المتنوعة.

ويأتى ذلك عقب قيام المحافظ بجولة ميدانية خلال الفترة الصباحية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية رصد خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض الملاحظات والسلبيات.

جهود

وتم توزيع نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح للإشراف على أعمال الحملة بنطاق حى شرق بمشاركة على عامر مسئول الحى ، والعاملين بالحى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمد حسين ومحمود بهاء للإشراف على جهود الحملة بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة.

وذلك بهدف الوصول إلى المستهدف برفع أكبر كميات من القمامة والتراكمات والمخلفات ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة الأحياء السكنية ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل .