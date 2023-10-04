رفع 530 طنا من التراكمات والمخلفات والقمامة في حملات بأسوان

إستكملت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة ، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية للتعامل الفورى مع الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية .

وقد نجحت أعمال الحملة بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وبمتابعة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى فى رفع 530 طن بنطاق حى شرق بواسطة بواسطة 30 موظف وعامل وفنى ومشرف بمشاركة من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، وعلى عامر مسئول الحى حيث تم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق خور عواضة وشارع السماد وشرق مصرف السيل ، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال للنظافة العامة بباقى أحياء المدينة ، وقد لاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية المختلفة .

النظافة العامة

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالإستماع لمطالب 21 مواطن ومواطنه ، بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية .

وخلال اللقاء وجهت نائب المحافظ بقيام مسئولى التضامن الإجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن إجتماعى لعدد 11 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة ، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية ، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج .

وكلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 4 من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم العملية ، مع تعويض بعض الحالات لمساكن بسبب تضررهم أثناء سيول الأمطار ، ومنزل آخر تعرض لحريق كامل وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير حياه كريمة لهم ولأبنائهم .

جهود

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بتجهيز وقيادة حملة مكبرة لإستكمال الجهود المبذولة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بواسطة نحو 50 موظف وعامل ومشرف وفنى مدعمين بـ 20 سيارة ومعدة من المعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات المتنوعة.

ويأتى ذلك عقب قيام المحافظ بجولة ميدانية خلال الفترة الصباحية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية رصد خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض الملاحظات والسلبيات.