رفع أكثر من 260 طن مخلفات وقمامة ضمن حملات النظافة بمدينة أسوان

استكملت الأجهزة المعنية بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة ، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ضمن أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية لتلافى كافة الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة .

ونجحت أعمال الحملة التى قادها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وبمشاركة ومتابعة من العاملين والفنيين والمشرفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف المهندس سيد مدنى ، ونائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، فضلاً عن على عامر مسئول حى شرق ، ونواب رئيس الحى .

حملات النظافة

وذلك بواقع 50 موظف وعامل ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 15 سيارة ومعدة حيث تم رفع أكثر من 260 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات ، وشرق البندر وكسر الحجر وأبطال التحرير ، فضلاً عن عمارات الأولى بالرعاية ومناطق عزب كيما والسيل والشادر القديم ، وقد لاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية .

وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الإزالة لبناء بدون ترخيص بمسطح 70 متر بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب ، مع إزالة مخالفة أعمال بناء وفك وتركيب بمنطقة السوق السياحى بمسطح 45 م2 ، وذلك بواسطة نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ومحمد حسين ، وبمعاونة رؤساء الأحياء ونوابهم فنيين الإشغالات بالأحياء .

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وذلك بحضور أمجد شوشة مدير عام العلاقات العامة ، ومحمود عبد السلام مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة .

أنشطة

وقد تناول اللقاء والذى بدأ بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى والعيد الـ 50 لذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ما تم تنفيذه من إنجازات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ضمن سلسلة الجهود التى يتم تنفيذها بهذه القرى فى كافة قطاعات العمل العام .

وأيضاً التأكيد على التنسيق الجارى بين وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا ، ومحافظة أسوان لإستكمال توصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق السكنية والأنشطة التجارية فى ظل سياسة الدولة والحكومة التى تنتهجها لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل ، بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين لما تمثله من جودة عالية وآمنة ، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الشركة تعبيراً على التعاون البناء والمثمر بين الجانبين .