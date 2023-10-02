أسوان .. مسيرة حاشدة من آلاف المواطنين تأييدا للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وسط زغاريد وافراح من الحشود بميدان المحطة بأسوان استقبل أعضاء هيئة أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان لحظة إعلان الرئيس السيسي عن الترشح للرئاسة فترة جديدة رسميًا، واستجابته لمطالب المواطنين.



عبر الآلاف من المواطنين بميدان المحطة وسط مدينة أسوان، عن سعادتهم لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء وتأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة الإنجازات، رافعين أعلام مصر وصورا للرئيس ، وسط الهتافات والأغاني الوطنية.



وأكد الدكتور أحمد غلاب أمين حزب المصريين الأحرار بأسوان، دعم الحزب الكامل برئاسة الدكتور عصام خليل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدا أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.



ومن جانبه قال أشرف صابر عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بالصعيد، إن خروج هذه الجموع من المواطنين، بهذه الإعداد الغفيرة ، هو أكبر دليل لحب أهالي أسوان وتأييدها للرئيس السيسي، لتفويض جديد لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات والعمل علي دفع عجلة الإنتاج لبناء وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة.

وأشاد المهندس محمد إبراهيم مساعد أمين عام الحزب بأسوان بالجهود الرئاسية المبذولة في قطاع الاستثمار والاقتصاد خلال الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال أزمة كورونا والتغلب عليها وهذا إنجاز كبير من إنجازات الجمهورية الجديدة.