محافظ أسوان يستقبل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وذلك بحضور أمجد شوشة مدير عام العلاقات العامة ، ومحمود عبد السلام مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة .

وقد تناول اللقاء والذى بدأ بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى والعيد الـ 50 لذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ما تم تنفيذه من إنجازات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ضمن سلسلة الجهود التى يتم تنفيذها بهذه القرى فى كافة قطاعات العمل العام .

اليوبيل الذهبى

وأيضاً التأكيد على التنسيق الجارى بين وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا ، ومحافظة أسوان لإستكمال توصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق السكنية والأنشطة التجارية فى ظل سياسة الدولة والحكومة التى تنتهجها لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل ، بمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير هذه الخدمة الحيوية للمواطنين لما تمثله من جودة عالية وآمنة ، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الشركة تعبيراً على التعاون البناء والمثمر بين الجانبين .

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجمع مدارس أبو الريش بحرى والذى يضم 26 فصلا دراسى من بينهم فصلين لرياض الأطفال بإجمالى 25 طفلا وطفلة ، و 12 فصلا يضم 584 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية ، و 3 فصول تضم 146 طالبا بالمرحلة الإعدادية ، و 9 فصول تضم 224 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

جهود

وقدم المحافظ شكره للقائمين على العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى والذى تم إفتتاحه منذ عامين ضمن المدارس الذكية بشراكة مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسوان إلى دخول 20 مدرسة " إنشاء جديد " للخدمة هذا العام بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فيما تم طرح 22 مدرسة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بتكلفة 500 مليون جنيه لتنضم للصروح التعليمية بمختلف المراكز والمدن بإجمالى 1500 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية تضم نحو 400 ألف طالب وطالبة ، لتكتمل كافة عناصر العملية التعليمية داخل المدارس التى شهدت منافسة للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف والراقى لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.