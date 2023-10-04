نوبة صحيان.. حملات للنظافة ورفع التعديات والإشغالات بشوارع أسوان|شاهد

حالة إيجابية خلقتها الحملات المكبرة للنظافة العامة ، والتى يتم تنفيذها بشكل يومى داخل مدينة أسوان السياحية ، لتلقى حالة إشادة وشك ورضا من المواطنين .

وللتعرف على تفاصيل هذه الحملات نستعرض عبر منصة " صدى البلد " ردود أفعال المواطنين ، والذين عبروا عن سعادتهم لما يشاهدوه من تنفيذ منظومة جديدة في الشارع الأسوانى للنظافة العامة .

حراك

فقد أشار فتحى محمود بأن هذه الفترة تشهد حراك كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة داخل الشارع الأسوانى حيث تجوب معدات وسيارات النظافة الشوارع الرئيسية والداخلية ، والميادين والمناطق والأحياء السكنية، وهذا يساهم بدوره فى القضاء على المخلفات والتراكمات وأكوام القمامة، ونتمنى الإستمرارية فى تنفيذ هذه الأعمال والجهود بشكل متواصل.

فيما قال أشرف نصر بأننا لمسنا جهود حقيقية فى الشارع لرفع التراكمات والقمامة من مختلف المناطق، وهذه حالة جيدة لخلق أجواء من النظافة فى كل مكان فى الشوارع والطرق، فشكراً لهذه الجهود، ونأمل فى المزيد، والمتابعة من المسئولين لتستمر النظافة على هذا الوضع الجمالى والحضارى الراقى.

وأوضح بأن الذي ساهم فى تحقيق انجازات فى النظافة كما قرأنا هو الدعم الذى شهدته أسوان خلال العام الحالى بتوفير 40 سيارة ومعدة جديدة لمشروع النظافة وذلك فى ظل الإهتمام من القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بكافة قطاعات العمل، فتحية شكر وتقدير لكل هذه الجهود، وإن شاء الله تستمر بشكل دائم.

الحملات المكبرة

وتقوم الحملات المكبرة بالتدخل السريع لتلافى كافة الملاحظات التى رصدها خلال الجولة الميدانية حيث نجحت فى رفع المئات من التراكمات والمخلفات والقمامة ، فضلاً عن رش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة ، وتواصل جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل .

هذا وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولات ميدانية مفاجئة للعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية حيث رصد خلالها بعض أوجه القصور فى قطاعات النظافة العامة والإشغالات والركن المخالف للسيارات والتعدى على الأرصفة والطريق العام .

وتضم الحملة العاملين بالقطاعات بنحو 120 عامل ومشرف وفنى ومهندس مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة برفع تراكمات القمامة والنظافة العامة ، مع شفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى بواقع 50 معدة وسيارة وذلك للقضاء على بؤر الطفح فى بعض المواقع بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتعتمد الجولات الميدانية للمحافظ على ما يتم إرساله من المواطنين للمحافظ على الواتس آب الخاص به نتيجة التواصل الجماهيرى المباشر مع الجميع ، وهو الذى يتطلب من جميع المسئولين بذل أقصى جهد ممكن للقضاء على المشاكل فى مهدها ، والوفاء بمطالب وإحتياجات البسطاء .