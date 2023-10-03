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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 345 مخالفة للمخابز البلدية في أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت اللجان المشتركة بأسوان من مديريات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بتنظيم حملات متتالية لضبط الأسواق .

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية ، وتكثيف المرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من مدى توافر السلع ومدى صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمى ، مع ضبط أى حالات للغش التجارى والإحتكار .

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اللجان المشتركة

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان بأن جهود هذه الحملات أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك والمجهولة المصدر بإجمالى 286 محضر ومخالفة متنوعة ، والتى شملت تحرير 142 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذا تحرير 24 محضر للبيع بأزيد من السعر المقرر ، و 37 محضر شهادة صحية ، و 18 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ، و 15 محضر للغش التجارى .

بالإضافة إلى 14 محضر إمتناع عن البيع ، و 9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، و 12 محضر لمواد بترولية ، فضلاً عن 15 محضر لتجار التموين حيث تم ضبط 584 قاروصة سجائر لأنواع مختلفة ، و 4400 لتر سولار ، و 65 شيكارة دقيق ، و 1160 كجم من السكر ، و 140 كجم من الأرز ناقص الوزن .

وقال خالد أبو القاسم بأنه فى مجال المخابز البلدية تم تحرير 345 مخالفة منها 45 مخالفة نقص للوزن ، و 76 مخالفة للتصرف ، و 48 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات ، و 75 مخالفة لعدم وجود إعلان أو بونات ونظافة ، علاوة على 62 مخالفة توقف عن الإنتاج ، و 39 مخالفة لإختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية .

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جهود

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وذلك بحضور أمجد شوشة مدير عام العلاقات العامة ، ومحمود عبد السلام مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة .

وقد تناول اللقاء والذى بدأ بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى والعيد الـ 50 لذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ما تم تنفيذه من إنجازات لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ضمن سلسلة الجهود التى يتم تنفيذها بهذه القرى فى كافة قطاعات العمل العام .

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