عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفرقة الرابعة «تخلفات» بكلية التمريض

جامعة أسوان
جامعة أسوان

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، امتحانات طلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة أسوان، وذلك في إطار التيسير على الطلاب.

وقال نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إن عدد طلاب التخلفات في مادة الطب النفسي 93 طالبا، وجاء انعقاد الامتحان اليوم بالحرم الجامعي بصحاري في مركز الاختبارات الإلكترونية وفقا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بعد أن تقدم الطلاب بتظلم للكلية، وتم عرض التظلم علي لجنة التظلمات التي قامت بفحص النتيجة.

محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

استمرار حملات النظافة ورفع 320 طنا من تراكمات القمامة بمدينة أسوان

امتحانات 

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، أن امتحانات الطلاب بكلية التمريض لجميع الفرق اختبارات الكترونيه وأن هذه المادة تمنح درجاتها بالكامل علي الامتحان التحريري فقط ولا مجال لتدخل العنصر البشري في النتيجة لتطبيق معايير الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 55 مشروعا لحياة كريمة بقرى كوم أمبو

فى يوم الفرحة والتفوق..محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشارك فى المؤتمر الإقليمى الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

ترشيحاتنا

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

بحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقطاع الصحي في مصر وتوفير أجهزة لمرضى النخاع الشوكي

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ