استمرار حملات النظافة ورفع 320 طنا من تراكمات القمامة بمدينة أسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، تنظيم الحملات المكبرة والممتدة على مدار اليوم /الأحد/، لاستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية وتلافى كافة الملاحظات التي يرصدها المحافظ أثناء جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تم تنفيذ أعمال الكنس وتفريغ الحاويات ، بجانب رفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وفى محيط المدارس وبين الكتل السكنية بإجمالى 320 طنا.



وشدد محافظ أسوان أشرف عطية - في بيان - على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الميداني اليومي لمتابعة تنفيذ أعمال الكنس والرش والدهانات وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وأيضاً أعمال تمهيد الطرق وإصلاح الكسور والمشكلات بخطوط وشبكات المرافق العامة، وغيرها من أعمال التطوير والتجميل اللازمة لإبراز الوجه الجمالي والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية مع ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.