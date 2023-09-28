محافظ أسوان يتابع تنفيذ 55 مشروعا لحياة كريمة بقرى كوم أمبو

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولاً بأول ، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التى بدأت التشغيل التجريبى لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من أجل التفاعل مع المواطنين والإستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم وإحتياجاتهم .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العتمور قبلى والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 80 ألفا و823 من المواطنين والأهالى .

حياة كريمة

وأشار ناجح مصطفى إلى تفقد المعاملات وتقديم الخدمات داخل عدد 3 من المجمعات الحكومية والخدمية بإجمالى 350 معاملة تختص بخدمات التضامن والتموين وخدمات الوحدة المحلية القروية ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمورقبلى ، وإنشاء نقطة إسعاف العباسيه ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والخطوط الرئيسيه ، وأيضاً مشروع تدعيم خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية الأم العباسية بعدد 19 محول كهربائى مع إحلال وتجديد شامل لأعمدة الكهرباء والإنارة وذلك بنسب 100% لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء شباب العتمور قبلى بنسبة 90% .

وأوضح المهندس ناحج مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الإستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية والإهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبه فى أقصر وقت .

جهود

وقال بضرورة الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، علاوة على عدم التهاون وإستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة العامة لرصف الطرق للعام الحالى 2023/2024 وذلك بإجمالى أطوال 47,15 كم وبإعتمادات 171 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت حتى الآن إلى 24,5 % ، ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .