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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة العامة لرصف الطرق في أسوان

رصف الطرق بأسوان
رصف الطرق بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة العامة لرصف الطرق للعام الحالى 2023/2024 وذلك بإجمالى أطوال 47,15 كم وبإعتمادات 171 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت حتى الآن إلى 24,5 % ، ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وشدد المحافظ على مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل الحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

 

رصف الطرق

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه تم الإنتهاء من مشروع إنشاء ساحة إنتظار شاحنات بمنطقتى منفذ أرقين والموقف الدولى بوادى كركر بنسبة 100% وبتكلفة 8,5 مليون جنية ، وجارى العمل بإعادة رصف الشوارع بمنطقة الصداقة الجديدة بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 66% ، علاوة على تطوير منطقة الطابية وشارع عباس فريد بطول   3 كم وبتكلفة 11,5 مليون جنية وبنسبة 30,7 % .

وقال بأن الخطة العامة تتضمن أيضاً تنفيذ مشروعات رصف المنطقة الصناعية وإعادة رصف منطقة المحمودية ، بالإضافة إلى إستكمال إعادة رصف شوارع المطار وشرق البندر والجبانة والبوستة وأبطال التحرير ، بجانب رصف الطريق من الكاتدرائية إلى مكتبة مصر ومناطق المنشية وخالد بن الوليد غرب والإستاد والرضوانية وذلك بإجمالى أطوال 19,9 كم وبتكلفة 49 مليون .

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خطة

وأضاف المهندس أحمد الملوانى بأن الخطة العامة تشمل أيضاً تنفيذ أعمال تطوير ورصف بكورنيش كوم أمبو وكوم أمبو قبلى بأطوال 2,1 كم وبتكلفة 10 مليون جنية ، بالإضافة إلى إستكمال رصف شارع الطويسة وشارع مصر/أسوان بمركز دراو بإجمالى أطوال 1 كم وبتكلفة 6 مليون جنية ، بالإضافة إلى رصف أرضية موقف عربات النقل الثقيل بمدينة أبوسمبل السياحية بنظام البلاطات الخرسانية بتكلفة 40 مليون جنية ، وأيضاً رصف طريق المحور البديل بمدينة السباعية بطول 650 م وبتكلفة 1 مليون جنية .

هذا فضلاً عن تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع المشرحة والبيومى والسكى وجسر أبو النصر والشيح محمد ومدرسة إدفو بنين والمطحن والكوبرى وإمتداد شارع التحرير والسوق والمنشية وخلف المستشفى العام (حورس) والترعة والحملة والمهاجرين والسلايمة الحاجر و23 يوليو واللغات وإبراهيم حسين ومدرسة الصنايع وذلك بإجمالى أطوال 14,5 كم وبتكلفة 30,5 مليون جنية .

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