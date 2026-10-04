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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مختار همام يكشف أجندة «إسكان النواب»: حسم ملف التصالح في الصدارة

مختار همام
مختار همام
فريدة محمد

وجه النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الشكر إلى أعضاء اللجنة عقب تجديد الثقة فيه وانتخابه وكيلًا للجنة خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن ثقة زملائه تمثل مسئولية جديدة تدفعه إلى مواصلة العمل وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين.

وأكد همام أن لجنة الإسكان تدخل دور الانعقاد الثاني بأجندة من الملفات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وتستهدف متابعة تنفيذ مشروعات الدولة ومعالجة العقبات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.

التصالح في مخالفات البناء.. أولوية لحسم الملف

وكشف وكيل لجنة الإسكان أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي في مقدمة أولويات اللجنة، مع التركيز على متابعة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية رصد العقبات التي تواجه المواطنين داخل المراكز التكنولوجية والعمل على تذليلها، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق المستهدف من المنظومة، وصولًا إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

مياه الشرب والصرف الصحي في القرى الأكثر احتياجًا

وأوضح همام أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بملفات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات ومدى انعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن تحسين خدمات المرافق الأساسية يمثل أحد المحاور الرئيسية في عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.

«سكن لكل المصريين» ومدن الجيل الرابع على أجندة اللجنة

وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن أجندة العمل ستشمل متابعة خطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وبرنامج «سكن لكل المصريين»، إلى جانب متابعة مشروعات مدن الجيل الرابع وما يرتبط بها من خطط للتنمية العمرانية.

وأشار إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذه المشروعات بما يضمن تحقيق أهدافها وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

حوار مجتمعي وجولات ميدانية لمتابعة المشروعات

وكشف همام عن توجه اللجنة إلى تكثيف الحوار المجتمعي خلال دور الانعقاد الثاني، من خلال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية والخبراء والمسئولين التنفيذيين، والاستفادة من الرؤى والمقترحات المطروحة في تطوير ملفات الإسكان والمرافق.

كما أكد أن اللجنة ستكثف جولاتها الميدانية لمتابعة المشروعات القومية على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ ورصد أي تحديات قد تواجهها.

مختار همام: دعم التنمية العمرانية المتكاملة

وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير على أن اللجنة ستواصل دعم كل ما يخدم رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين البرلمان والحكومة والجهات التنفيذية، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لجنة الإسكان والمرافق العامة النائب مختار همام لجنة الإسكان

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