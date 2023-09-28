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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن ملحمة التطوير والتجميل.. محافظ أسوان يتفقد معدات وحدة نظافة المتنزهات السياحية

أسطول معدات النظافة
أسطول معدات النظافة بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لإستكمال دعم منظومة النظافة ، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة وذلك فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها على أرض عروس المشاتى .

وتضم معدات الوحدة 29 معدة تم توريد الدفعة الأولى بواقع 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات ، وسوف تستكمل مرحلياً بتوريد 2 مكنسة كهربائية ، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة ، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ، وبتكلفة 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة .

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 55 مشروعا لحياة كريمة بقرى كوم أمبو

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المتنزهات السياحية

وأثناء تفقده للمعدات برفقه العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل دائماً على دعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة لإنجاح هذه المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وبما يساهم فى تحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى ، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى ، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر ، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة .

 

جهود

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولاً بأول ، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التى بدأت التشغيل التجريبى لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من أجل التفاعل مع المواطنين والإستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم وإحتياجاتهم .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأن بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العتمور قبلى والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 80 ألف و823 من المواطنين والأهالى .

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