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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسوان: برامج تعليمية جديدة لربط الخريجين بسوق العمل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة ورؤية جديدة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وظهر ذلك جلياً في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر والذي شاركت به جامعة أسوان ، وهذا ما لمسناه خلال تكريم أوائل الخريجين من جامعات مصر في مختلف التخصصات العلمية.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن البرامج التعليمية ستشهد نقلة نوعية من حيث ربط التعليم بسوق العمل ، مع ربط المناهج بسوق العمل العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم بأثره ، إضافة إلي تطوير منظومة البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال ربط عملية البحث العلمي بقضايا ومعوقات التنمية المستدامة والشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 .

 

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رؤية جديدة

وأشاد أيمن عثمان بما أعلنه الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات من دعم صندوق تحيا مصر للمشروعات التعليمية، لبناء وإنشاء عدد من الجامعات التي تتواكب مع التطور الذي يشهده التعليم بمختلف الجامعات العالمية.

 

أسوان تشارك فى احتفالية تفوق الجامعات المصرية

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