أهالى أسوان يتوافدون لتحرير توكيلات لترشيح السيسي.. والمواطنون: ندعمه لإنجازاته الكثيرة|شاهد

اختيار رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، هو الشعار الذى بدأ المواطنين في مختلف المحافظات في حمل لواءه ، من خلال بدء تحرير توكيلات الترشيح في كل مكان بمكاتب الشهر العقارى .

وفى محافظة أسوان رصدنا عبر منصة " صدى البلد " توافد المواطنين في كل مركز ومدينة لتنفيذ ذلك حيث تقول نجاة عبد الحميد عبد الراضى أمين عام المراسم بحزب حماة الوطن ، بأنه يوم حشود كبيرة تقوم بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى بمختلف المدن والمراكز والقرى بمحافظة أسوان لتدعم الرئيس السيسى لترشحه لفترة قادمة لضمان الرخاء ، ومستقبل أولادنا من الجيل الحالي والأجيال القادمة ، وخاصة في ظل التطورات الملموسة التي شهدتها مصر في الجمهورية الجديدة .

التوكيلات

مكاتب الشهر العقارى بأسوان

وأكدت المواطنة نجاة عبد الحميد بأنه توجهت اليوم لعمل توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنها تدعمه للإستمرار رئيساً لجمهورية مصر العربية ، لأنه حقق إنجازات غير مسبوقة ، وهذا ما شاهدناه من تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " ، والتي حولت القرى والنجوع لبانوراما جميلة على غرار المدن الكبرى ، وكاملة الخدمات والمرافق الأساسية ، من كهرباء وإتصالات ومياه شرب وصرف صحى ومجمعات للخدمات ومجمعات زراعية وبيطرية وحرفية وصناعية ، وكل ذلك ساهم في جذب المواطنين ، وتحسين مستوى المعيشة لهم ، لتصبح هذه القرى والنجوع جاذبة للسكان وليست طاردة مثلما كان في السابق .

وأشارت نجاة عبد الحميد ساعد ناس كتير ، ونتمنى الرئيس يترشح لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال المسيرة الرائعة من العمل والإنتاج والإنجاز في مختلف قطاعات العمل العام ، ولهذا فالجميع يدعمه من أهالى أسوان من الشباب والمرأة ، وجميع الطوائف والفئات ، ونقول تحيا مصر برئسها وجيشها وشرطتها وشعبها .. تحيا مصر .

وكان قد بعث المشاركين في احتفال محافظة أسوان بالمولد النبوى الشريف بمنطقة أرض المعارض ببرقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة العمل والإنتاج والبناء والتنمية والعمران حيث كان على رأس الحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووسط مشاركة واسعة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة ، وأيضا القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى .

فيما كان قد توافد المئات من أهالي شمال أسوان على مكاتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم .

حرر أهالي إدفو توكيلات ترشيح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية خلال عام 2024، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد في فترة توليته.

وشهد مقر الشهر العقاري بمركز دراو زحاما شديدا لتحرير توكيلات تأييد لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم.

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، ٧ مكاتب على مستوى المحافظة ، وتضم أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان التالى:

مكتب توثيق أسوان ، ويقع بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة ، ومكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوى ، ومكتب توثيق مركز دراو، ويقع فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد، ومكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع فى عمارات مجلس المدينة ، و3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان ، هي مكتب توثيق بمدينة إدفو عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب ، ومكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع بعمارات مجلس المدينة ، ومكتب توثيق فى مدينة السباعية.

الانتخابات

مكاتب الشهر العقارى بأسوان

وتستقبل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى على مستوى محافظة أسوان فى مختلف المدن والمراكز والقرى ، المواطنين لتحرير توكيلات تأييد لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

ويتم ذلك وفق إجراءات محددة يقوم بها المواطنين داخل مكاتب التوثيق فى مصلحة الشهر العقارى، تم تحديدها بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.