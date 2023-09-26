محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف حيث أعرب المحافظ فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان بكافة فئاتها وأطيافها .

متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بما فيه خير الوطن والمواطنين ، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء ، وأن تواصل مصرنا الحبيبة مسيرتها فى الجمهورية الجديدة نحو المزيد من التقدم والرخاء .

برقية تهنئة

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ورؤساء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

كما وجه اللواء أشرف عطية أسمى التهانى للقيادات الدينية والطرق الصوفية بهذه المناسبة الطيبة والتى نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الدفعة الأخيرة من معدات وسيارات منظومة النظافة ، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع لودر جى سى 950 سعة 3 متر مكعب ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية تم توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية وصلت لأكثر من70 مليون جنيه ، وتم توزيعهم بمختلف المراكز والمدن .

وخلال تفقده للودر الجديد برفقه العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وكذا المهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة .

جهود

أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة ، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى ، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم التكليف بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة ، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية .