محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،بجولة تفقدية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، وأثناء تفقده للكورنيش برفقه نواب رئيس مركز ومدينة أسوان .

ويأتى ذلك فى إطار الرؤية الطموحة التى تنتهجها المحافظة لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإستكمالاً لجولاته الميدانية الصباحية .

ممشى أهل مصر

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالتنسيق بين كافة الجهات لعمل الرفع المساحى لبعض المساحات الغير مستغلة بالكورنيش بدءاً من المسجد الجامع ووصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم لإستكمال المشروع القومى " أهل مصر " ، مع القيام بوضع رؤية متكاملة بشكل علمى ومدروس لإستثمار هذه المساحات فى إقامة مشروعات إستثمارية وترفيهية بشكل جمالى وحضارى ، وتنفيذ أعمال التكاسى بالجانب الشرقى ، وأيضاً بالجانب الغربى المواجه له للحفاظ على المنطقة من أعمال النحر ، وكذا زيادة أعداد المراسى السياحية لإستيعاب حركة الفنادق العائمة العاملة بين أسوان والأقصر .

ووجه المحافظ، المسئولين إلى إستثمار المساحة الواقعة أسفل كوبرى أسوان الملجم فى إقامة موقف للأتوبيسات والسيارات السياحية ، على أن يتم تنفيذه بشكل راقى ، مع توسعة المنطقة المحيطة وتحويلها لواجهة حضارية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ولتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية .

وأكد اللواء أشرف عطية ، أننا نعمل دائماً بفكر مبتكر لتحقيق الإستغلال الأمثل للمزايا والمقومات السياحية العديدة التى تذخر بها عروس المشاتى ، وجوهرة النيل الساحرة ، ولاسيما فى ظل ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2024 لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة .

جهود

هذا وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها ، وتحقيق رضا المواطن بشكل واضح وسريع فى كافة قطاعات العمل العام ، والوصول إلى الإنضباط بإعتباره أساس النجاح والتميز ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، ورفع الوعى لدى القيادات ليكونوا دائماً على قدر المسئولية برؤية وفكر مستنير .

وأكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء ترأسه للاجتماع التنسيقى للاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 ، والذى سيشهد دخول 7 مدارس جديدة للخدمة ضمن 1495 مدرسة داخل 722 منشأة تعليمية ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات التعليمية.