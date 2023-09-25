لتحقيق الانضباط.. محافظ أسوان يستكمل جولاته اليومية بمناطق حي غرب

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته اليومية والتى تبدأ من الساعة 7 صباحاً يومياً، وهو الذى يتوازى مع تنظيم حملة مكبرة ومتكاملة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات لليوم السادس على التوالى من أجل تحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى، فيما تفقد المحافظ الشوارع الداخلية والمناطق السكنية بنطاق حى غرب.

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه خلالها المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين حيث أعطى توجيهاته الفورية للمسئولين بوضع الحلول الجذرية لمشاكل المواطنين.

ضبط المخالفات

كما شهدت الجولة أيضاً قيام أشرف عطية بضبط عدد من المخالفات لسائق سيارة تاكسى أجرة ، وأخرى حنطور ، مكلفاً بالتعامل الرادع معهم لبسط الإلتزام بالتعليمات المرورية التنظيمية للحفاظ على سلامة المارة من المواطنين ، وأيضاً الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

وشدد المحافظ أيضاً على تكثيف الجهود من أجل رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تفريغ الصناديق من القمامة ، والتصدى الفورى للنباشين والسيطرة عليهم ومصادرة العربات والمعدات ، مكلفاً بالتفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين فى أى منطقة سكنية بشأن رفع القمامة أو تنفيذ أى أعمال أخرى لخلق متنفس حضارى وجمالى ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على أكمل وجه .



جولات ميدانية

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بالمواقع الصحية للإطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حيث فاجأ المحافظ العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير ، والتى تضم 7 عيادات تقدم خدماتها لأكثر من 650 مريض يومياً من العاملين فى الهيئات الحكومية والمعاشات والأرامل وطلاب المدارس وذلك داخل أقسام الجلدية والأنف والأذن والأسنان والجهاز الهضمى والعظام والأورام والممارس العام.

بالإضافة إلى معمل تحاليل ومركز خدمة عملاء وصيدليات للأورام والعلاج المجانى ، وتعمل هذه العيادات على فترتين الصباحية والمسائية لتخفيف التكدس والتزاحم.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة داخل عدد من المواقع الصحية لمتابعة توفير الخدمات الطبية والعلاجية بهذه الصروح وتقديمها للمواطنين بجودة عالية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.