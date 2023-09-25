محافظ أسوان يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بالعيادات الخارجية للتأمين الصحي

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بالمواقع الصحية للإطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفاجأ المحافظ العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير ، والتى تضم 7 عيادات تقدم خدماتها لأكثر من 650 مريض يومياً من العاملين فى الهيئات الحكومية والمعاشات والأرامل وطلاب المدارس وذلك داخل أقسام الجلدية والأنف والأذن والأسنان والجهاز الهضمى والعظام والأورام والممارس العام.

المواقع الصحية

بالإضافة إلى معمل تحاليل ومركز خدمة عملاء وصيدليات للأورام والعلاج المجانى ، وتعمل هذه العيادات على فترتين الصباحية والمسائية لتخفيف التكدس والتزاحم.

وقد رافق المحافظ خلال جولته مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بأسوان الدكتور أيمن عبد الله حيث إستمع اللواء أشرف عطية لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية ، مشدداً على ضرورة إلتزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات حيث راجع محافظ أسوان دفاتر الحضور والإنصراف لتحويل الغير ملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى.

رفع كفاءة

فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الله بأنه جارى العمل فى تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 ٪ بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات .

هذا ومن أجل الوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفيات أسوان الجامعية من طاقم الأطباء والتمريض وفنى المعامل بالجولة الميدانية داخل مختلف الأقسام ، وخاصة العيادات الخارجية والطوارئ والإستقبال والعناية المركزة ، ومركز التحول الرقمى والمعلومات والذى يشرف على منظومة المراقبة والكاميرات.

كما قام اللواء أشرف عطية بجولة تفقدية سيراً على الأقدام بالمناطق السكنية بنطاق حى جنوب.