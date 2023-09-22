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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تستكمل تنفيذ برامج القوافل الدينية والدعوية

القوافل الدينية بأسوان
القوافل الدينية بأسوان

استكملت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، تنفيذ برنامج القوافل الدينية والدعوية بمحافظة أسوان تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح.

وقال الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إن القافلة الدينية التى انطلقت اليوم استهدفت إدارة أوقاف حى شرق بمدينة أسوان، والتى شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف، وتهدف القافلة إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل على التخريب وليس البناء.

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البرامج الدينية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن القافلة زارت مسجد العمرى وسط إقبال كبير من أهالي مدينة أسوان، وتضمنت إلقاء خطب الجمعة وعقد الدروس والمحاضرات الدينية، حول حال النبى صل الله عليه وسلم مع أصحابه.

 وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور .

 

جهود 

وكلف اللواء أشرف عطية بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى ، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية ، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب .

وشدد أشرف عطية على إلتزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف ، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .

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