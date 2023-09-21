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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 450 طنا من التراكمات والمخلفات بشوارع المناطق السكنية في أسوان

حملة مكبرة بأسوان
حملة مكبرة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  بتلاقي كافة الملاحظات التى قام برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

 

حيث استكمل مسئولو المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى الحملات المكبرة بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى نوبة صحيان ولليوم الثانى على التوالى للحملات المكبرة.

 

وشهد اليوم رفع أكثر من 450 طنا من التراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق من القمامة بأحياء شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة ، والتي شملت شوارع وطرق المحمودية والمسلة ، والكورنيش القديم من المسجد الجامع مروراً بطريق الفنادق ومتحف النوبة ووصولاً لمدينة ناصر ، وطريق السادات بالكامل ، وأيضاً السيل وخور عواضه .

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نوبة صحيان

وذلك بواسطة 120 عامل ومشرف وفنى ومهندس مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 50 سيارة ومعدة ، فضلاً عن رش الشوارع بالمياه ، وكنس وجرد للأتربة ، وشفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى ، علاوة على تقليم الأشجار ، ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة ، وتواصل الحملة جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل .

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الصين الصديقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى وذلك فى إطار الإهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة .

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جهود

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة سفير دولة الصين الصديقة لأسوان مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة ، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم . 

وأشار المحافظ إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، فيما قدم السفير الصينى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال . 

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