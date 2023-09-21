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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 مرشحين.. محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة اختيار مدير إدارة إدفو الاجتماعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية ، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى اختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

وحضر الاجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لإختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية. 

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القيادات 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا نستهدف تنشيط العمل ، والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد. 

وأشار إلى أن إختيار القيادات يرتكز على مدى الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على تحمل المسئولية والإرتقاء بالمواقع التى يتكلفوا بإدارتها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

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جهود 

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى ، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية ، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إلتزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف ، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وأيضاً بما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .

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