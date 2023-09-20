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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان أسوان تواصل تركيب الوصلات المنزلية ضمن مبادرة خير بالتقسيط

تركيب الوصلات المنزلية
تركيب الوصلات المنزلية

واصلت جمعية "الأورمان" إحدى كيانات التحالف الوطنى ومديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تنفيذ المبادرة الإنسانية " خير بالتقسيط "  لاستهداف الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا والتى تم اختيارها وفقاً لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد إحتياجاً .

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خير بالتقسيط

فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أنه من خلال " خير بالتقسيط " يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهرا وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

 

تركيب وصلات المياه

وأوضح ممدوح شعبان أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 220 وصلة في محافظة أسوان مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التي تتم، مشيرًا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

 

وأشاد شعبان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تحت قيادة محمد يوسف، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين حيث أن الجمعية تعمل على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلات مياه بجميع محافظات الجمهورية.

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جهود

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم بترؤس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أثناء اجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى. 

 

من جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.

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