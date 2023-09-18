محافظ أسوان: استكمال ميكنة القطاعات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بفريق عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير المركز.

يأتي ذلك من أجل الوقوف على حجم الإنجازات المتتالية التى حققها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة ضمن الطفرة المستهدفة فى المجال الحيوى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة.

وأشاد المحافظ، بما يتم بذله من جهود داخل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بجد وإخلاص وتفانى ملحوظ وملموس من كافة العاملين به من خلال تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية ، وقدرة على الإبداع والإبتكار وهو ما ساهم فى ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة ، فضلاً عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات التى تم المنافسة فيها ضمن التميز الحكومى.

إنجازات

وأكد المحافظ على نجاح المركز فى توقيع بروتوكولات للتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمستشفى الجامعى ، ويتم استكمال هذه المسيرة لإتمام ميكنة القطاعات الحكومية المختلفة بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، وبالتالى مكافحة الفساد الإدارى والفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن كل ذلك يأتى تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن ، والذى بدأ بإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركزا تكنولوجيا، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية ، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل .

جهود

وأشار إلى أننا نعمل دائماً على تطبيق سياسة الثواب والعقاب ، وإثابة المتميزين للتحفيز والتشجيع على مواصلة النجاح ، وخاصة أن الحفاظ على النجاح يحتاج دائماً إلى بذل مزيد من الجهد بإصرار وعزيمة للإستمرار على نفس المستوى من الكفاءة والتميز .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع 60 حالة إشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم .