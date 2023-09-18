عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: استكمال ميكنة القطاعات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بفريق عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير المركز.

يأتي ذلك من أجل الوقوف على حجم الإنجازات المتتالية التى حققها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة ضمن الطفرة المستهدفة فى المجال الحيوى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة.

 

وأشاد المحافظ، بما يتم بذله من جهود داخل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بجد وإخلاص وتفانى ملحوظ وملموس من كافة العاملين به من خلال تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية ، وقدرة على الإبداع والإبتكار وهو ما ساهم فى ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة ، فضلاً عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات التى تم المنافسة فيها ضمن التميز الحكومى.

إنجازات

وأكد المحافظ على نجاح المركز فى توقيع بروتوكولات للتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمستشفى الجامعى ، ويتم استكمال هذه المسيرة لإتمام ميكنة القطاعات الحكومية المختلفة بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، وبالتالى مكافحة الفساد الإدارى والفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن كل ذلك يأتى تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن ، والذى بدأ بإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركزا تكنولوجيا، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية ، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل  .

التأمين الصحي الشامل..محافظ أسوان: 11 مستشفى و112 وحدة لخدمة 1.6 مليون مواطن

أشرف عطية: حياة كريمة حولت أسوان من طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة

جهود

وأشار إلى أننا نعمل دائماً على تطبيق سياسة الثواب والعقاب ، وإثابة المتميزين للتحفيز والتشجيع على مواصلة النجاح ، وخاصة أن الحفاظ على النجاح يحتاج دائماً إلى بذل مزيد من الجهد بإصرار وعزيمة للإستمرار على نفس المستوى من الكفاءة والتميز .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع 60 حالة إشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

حد أدنى للأجور.. طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

لجميع المدارس.. الاتصالات: مبادرة أشبال مصر الرقمية مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل

ترشيحاتنا

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

خريف جاي بمفاجآت.. توقعات بحدوث سيول في هذه المناطق

أرملة الراحل أشرف مصيلحي: لم يشرب السجائر أو الخمور.. و"مكنش بيسيب فرض"

عضو نقابة الصحفيين يكشف أهمية قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ