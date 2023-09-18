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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وإصلاح خطوط الكهرباء بأسوان

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع 60 حالة إشغال وضبط النباشين بنطاق منطقة الطابية والشارع الجديد وكورنيش النيل ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، ورؤساء الأحياء والفنيين بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود فى كافة قطاعات العمل العام بهدف تلبية المطالب الجماهيرية ، والقيام بتنفيذ أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وأيضاً النظافة العامة ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات والمجتمع المدنى لتنظيم القوافل الطبية ، والمبادرات المجتمعية الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

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رفع الإشغالات 

كما قامت الوحدة المحلية بقرية كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال إصلاح خط كهرباء إنارة الشوارع بقرية رقم ٣ ، وكذا صيانة أعمدة الإنارة بجوار المول التجارى من قبل فنيين الكهرباء بالوحدة المحلية ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم قافلة طبية مجانية استهدفت تقديم الكشف الطبي والعلاج المجانى لأهالى قرية الشهامة بوادى الصعايدة ، وتم كذلك تنظيم حملة استهدفت رفع الإشغالات بمعرفة رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وذلك بشارع السوق حيث تم رفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين ، وتحرير محاضر إشغال للطريق العام .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 175 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، وهى عبارة عن بناء أسوار على أرض زراعية بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتوزيع نصف طن من اللحوم على 250 أسرة وذلك بالتنسيق مع جمعيتى الأورمان والمستقبل حيث إستهدفت الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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