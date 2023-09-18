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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان - أبو سمبل

حادث
حادث

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبوسمبل، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 أشخاص آخرين.

وفيما يلي نعرض لكم أسماء المصابين والمتوفين في الحادث: 

وضمت قائمة المصابين كل من وائل محمد هاشم 42 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد رفاعي أحمد 22 سنة، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأبازيد محمد عبد التواب 37 سنة، والذي أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالعمود الفقري، وأحمد حسن أحمد 26 سنة، والذي أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس اشتباه كسر بالقدم الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وفاة شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة بطريق أسوان أبوسمبل

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حادث 

كما أصيب أحمد طه فيصل 29 سنة، والذي أصيب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد مصطفى جابر 23 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وخلع بالذراع الأيمن، وبهاء الدين البدري 29 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيمن والكتف الأيمن وكدمات، ورأفت رياض أحمد 29 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعوض الله حمدي إسماعيل 25 سنة، ومحمود السيد أحمد 39 سنة، وحالتهم الصحية فى غيبوبة.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بمستشفى أسوان التخصصي. 

فيما لقى الشاب شريف محمد واعر 23 سنة مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى، نتيجة إصابته باشتباه نزيف بالمخ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

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