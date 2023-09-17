لفتة إنسانية .. محافظ أسوان يمنح 4 أسر رحلات عمرة

ضمن سلسلة جبر الخواطر ، وفى لفتة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء إستقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى .

قام اللواء أشرف عطية بمنح 4 من أسر الضحايا رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوى الشريف بالأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية فى سبتمبر الحالى ، والمهداه من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسوان بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة .

ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى والذى أشار إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق .

ولفت محمد يوسف إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه ، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى ، والعودة بعد 14 يوم .

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية عبر تقنية الزووم من مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف ، وأيضاً الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحرى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .

بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والتنفيذية والجامعية والأكاديمية والدينية والمجتمعية والشبابية والرياضية ، والأطباء المكلفين والإمتياز والرئدات الريفيات ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت شعار "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض".

وخلال الحفل أعلن اللواء أشرف عطية عن خبر سار لأهالى أسوان وهو تنظيم المؤتمر السنوى لهيئة الرعاية الصحية بأسوان فى شهر نوفمبر القادم تمهيداً لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل ، مؤكداً على أن الإتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة هو الإهتمام بسلامة المريض ، ولهذا فإنه لأول مرة فى تاريخ مصرنا الحديثة يتم تنفيذ أعظم وأرقى مشروع للإهتمام بالمواطن المصرى ، والذى تجسد فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية .