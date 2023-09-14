افتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر"بمصنع السكر بكوم أمبو أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بإفتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر" بمصنع سكر كوم أمبو وذلك بحضور أحمد سعيد منسق وحدة منصة أيادى مصر ، والدكتورة أسماء بسطاوى مديرتنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مدير العلاقات العامة بمصنع السكر.

ومن جانبه أكد أحمد سعيد منسق وحدة منصة أيادى مصر بالمحافظة بأن المعرض تم تنظيمه بمشاركة نوادى المرأة بمديرية الصحة وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان .

المشغولات اليدوية

وأشار أحمد سعيد إلى أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للواء أشرف عطية بإستمرار الجهود وتفعيل بروتكولات التعاون المبرمة للتوسع في تنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة التى تهدف إلى دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى دورها في إيجاد الفرص المناسبة لتحقيق الترويج والتسويق الجيد وتشجيع المرأة والشباب لإستثمار مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية في إنتاج المزيد من الأعمال والمشغولات الحرفية المميزة .

وأوضح أحمد سعيد بأن المعرض شمل عدد من الأقسام والمنتجات المتنوعة ومنها الملابس والمنسوجات ، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية بإستخدام جريد النخل وخامات البيئة ، فضلاً عن الحلى والإكسسوارات ومنتجات الخرز ، وغيرها من المنتجات الحرفية والبيئية الأخرى .

جهود

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى بإجمالى مساحة 2900 م2 ، بالإضافة إلى متابعة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة سيد مدنى بتنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لتعديات فى المهد على أملاك الدولة ومخالفات مبانى بمنطقة المحمودية وشارع المطار وذلك بإجمالى مساحة 330 م2 .

ويأتي ذلك إستمراراً للجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة ورفع كافة التعديات والإشغالات للإرتقاء بالمستوى الحضارى بمختلف المراكز والمدن .

ومن جانبه صرح سيد مدنى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جارى تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع قوات الأمن وباقى الجهات المعنية وبإشراف من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإشغالات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفيين .