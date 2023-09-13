محافظ أسوان يدشن المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئي، وضمن فعاليات اليوم العالميى للبيئة، وتواكبا مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «أتحضر للأخضر».

جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة، والمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة مجتمعية لشباب وفتيات الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، وشركة كيما، وهيئة بلان إنترناشيونال، وأيضا القيادات التنفيذية.

تطهير النيل

ودشن اللواء أشرف عطية، الحملة؛ لبدء أعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل، وتوزيع الشباك والـ تي شيرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين في الحملة، وتشجيعهم وتحفيزهم، وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابي؛ من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة، والمتمثلة في الحفاظ على البيئة، وتقليل الأحمال البيئية السلبية، لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيكي ومن المواد التي تسبب أحمالا على البيئة .

وأكد المحافظ أن ذلك يتوازى مع إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، من خلال زراعة الأشجار المثمرة، وأشجار الظل في الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، واستكمالاً لمبادرة "أسوان العلم الأخضر"؛ بهدف إبراز الوجه الحضاري والجمالي والبيئي لأسوان، باعتبارها أفضل مشتى عالمي.