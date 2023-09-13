خير زمان.. الدندورمة المثلجة ملاذ مواطني أسوان في فصل الصيف

طقوس وعادات يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، على الرغم من مرور الزمان، فهى تعد بمثابة خير زمان، لأنها تجسد وتعكس التراث المصرى الأصيل.

وفي هذا الصدد نستعرض عبر منصة "صدى البلد " أحد أبرز هذه الطقوس التى تتمثل فى حلوى "الدندورمة" المثلجة، والتي تحتوي على أطعمة متنوعة ومتعددة بمذاقات جميلة تجذب الكبار والصغار.

الدندورمة

وقال أحمد فوزى من أبناء أسوان إنه يتم الإقبال على شراء الدندورمة من الأطفال حيث يتجول أصحاب عربات الدندورمة فى الشوارع بالأحياء والمناطق السكنية والميادين، ويحرص الصغار والكبار على شراؤها، وخاصة فى فصل الصيف حيث أن هذه الحلوى المثلجة تخفف عن كاهلهم سخونة الطقس والشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، وسعر القرطاس الواحد من الدندورمة رخيص للغاية حيث يبدأ من جنيه واحد أو 2 جنيه.

وأشار إلى أن طعم الدندورمة لذيذ للغاية، ومن يقوم بوضعها فى القرطاس ذو المذاق الممتع والسلس، والدندورمة أو الايس كريم البدائى عندما يتجول فى المناطق السكنية يتجه إليه الأطفال والكبار أثناء قيامهم باللعب واللهو فى الشوارع، ويعرب الأطفال الذين يتجمعوا حول عربة الدندورمة ذات الألوان المبهجة والشكل الجمالى عن سعادتهم عندما يشاهدونه، وهناك كثير من الأطفال والكبار أصبحوا يعرفون موعد تجول العربة بمنطقتهم، وينتظرونه بلهفة وشوق كبير.

التنزة

فيما قالت نورهان عبده إن بائع الدندورمة يتجول فى الحدائق العامة والمتنزهات أثناء استمتاعهم بقضاء أوقات سعيدة بها للتنزة والمرح وسط أجواء من الفرحة والسعادة خلال قضاء أجازة الصيف حتى يستطيعون التأقلم مع درجة حرارة الطقس لأنها مثلجة وأطعمة الفواكه المصنوعة منها مذاقها مميز للغاية، ولهم حرية الاختيار في الحصول على الآيس كريم فى كوب أو قرطاس البسكويت.

أسوان بها العديد من الحدائق العامة التي يتوافد عليها الأهالي خلال العطلة الصيفية حيث يحرص العديد من الأهالي على قضاء أوقات مختلفة رفقة أصدقائهم وأسرهم أيضًا، ومنهم من يفضل افتراش المفارش على أرض الحديقة وتناول المأكولات والمشروبات التى تم إعدادها فى منازلهم، أو التي تم طلبها من أحد المطاعم الموجودة بالمدينة.

وكان قد أكد فريق عمل "يونيك"، أن اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية يضم 17 معهد ثقافى أوربى ، وقد تم إختيار محافظة أسوان كأول محافظة فى الصعيد لتنفيذ الأنشطة المتنوعة خلال الفترة القادمة ، وسيتم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة لتفعيل أوجه التعاون والشراكة في كافة الاتجاهات.